Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов

Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.

«Суд возвращает дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора или иного судебного решения в отношении Грандстаффа», – приводит РИА «Новости» решение судьи Анны Егоровой.

Среди нарушений по делу в том числе значится составленное с нарушениями обвинительное заключение. В нем не указаны точная дата и время совершения преступления, кроме того, не был изъят компьютер, через который осуществили заказ в интернете.

Грандстафф был освобожден из-под ареста в зале суда.

Из материалов, оглашенных в ходе суда, следует, что американец имел «преступный умысел на незаконное приобретение психотропных веществ и дальнейшее их использование при занятии спортом». Для этого летом 2017 года он «организовал пересечение через границу жидкости, содержащей в своём составе гамма-бутиролактон в крупном размере».

Посылку перехватили сотрудники отдела контрабанды таможни аэропорта Внуково. Под их наблюдением сотрудник почты отправился по адресу проживания Грандстффа. Ему вручили международное отправление, после чего тот был задержан и отправлен в СИЗО. Его обвиняют в контрабанде психотропных веществ (ч. 3 ст.229.1 УК РФ, предполагает наказание до 20 лет лишения свободы).

Грандстафф не признает вину, поясняет, что страдает редким хроническим воспалительным заболеванием – болезнью Крона, поэтому заказал пептиды для восстановления эпителиальных клеток. «Безводное моющее средство», пояснил он, необходимо для очистки от ржавчины медного самогонного аппарата. Заказ обошелся в 200 долларов – на тот момент это чуть более 11 тыс. рублей.

Адвокат Антон Омельченко пояснил, что американцу из-за заболевания нельзя было употреблять «магазинный алкоголь», поэтому он «самостоятельно изготавливал себе напитки». Адвокат утверждает, что в юности Грандстафф был художником и разрисовывал мотоциклы. Тогда он пользовался похожим «безводным очистителем», и думал, что покупает аналог.

Также Омельченко указал, что в 2015 году по аналогичному обвинению оправдали ученого из Краснодарского края Дмитрия Лопатина.

В Москве американец 1965 года рождения проживает с 2011 года, у него жена-россиянка. Работает преподавателем английского языка, в США служил в пожарной охране.