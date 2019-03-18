Названа подоплека убийства бизнесмена в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмена застрелили из-за того, что он узнал об убийстве на своей промышленной базе, сообщает Следственный комитет ХМАО.

Преступление произошло в конце февраля в поселке Ванзеват, говорится на сайте ведомства.

По подозрению в убийстве был задержан 35-летний мужчина, работавший на предприятии, принадлежавшем предпринимателю.

Следователи выяснили, что между обвиняемым и другим рабочим произошел конфликт, в результате которого последний получил смертельные ножевые ранения. Один из работников производственной базы стал свидетелем преступления, о чем рассказал своему работодателю.

По показаниям обвиняемого, владелец промбазы шантажировал его, требуя устранить всех свидетелей, обещая в противном случае сообщить обо всем в полицию. В ответ на угрозы мужчина застрелил предпринимателя из ружья. Сообщается, что сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовные дела по убийствам на промбазе объединены в одно производство.

Между тем, по информации РИА «Новости», убитый бизнесмен неоднократно становился героем публикаций в местных СМИ.

Сообщалось, что мужчина содержал своих подчиненных в рабских условиях, а также заставлял местных жителей добывать рыбу под дулом автомата и отбирал у них документы. В следственных органах эта информация не подтвердилась.

В сентябре 2018 года под Петербургом был расстрелян известный предприниматель Бадри Шенгелия.