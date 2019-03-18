В Москве простились с Игорем Малашенко

Церемония прощания с медиаменеджером и политологом Игорем Малашенко, скончавшемся в Испании на 65-м году жизни, прошла на Троекуровском кладбище Москвы.

Проститься с Малашенко пришли друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко, передает РИА «Новости».

«Он очень любил свою семью и очень любил своих детей и очень любил Божену... Это был настоящий джентльмен. Я очень горюю, меня ранила его смерть. Приношу самые глубокие соболезнования», – сказал Тауб в ходе церемонии прощания.

В свою очередь журналистка Зоя Светова отметила заслуги Малашенко как сооснователя НТВ. «Думаю, что о том детище, которые создал Игорь вместе с друзьями и коллегами, будут написаны книги... Хочу сказать Игорю: большое спасибо, что вы придумали телевидение, которое давало нам воздух, которое давало нам силы», – сказала Светова.

В то же время Рынска на церемонии прощания сообщила, что Малашенко страдал депрессией, однако болезнь была в стадии ремиссии до декабря прошлого года. «Игорь действительно был болен депрессией, но были огромные периоды ремиссии, когда депрессия отступала... Ухудшение случилось в конце декабря», – сказала Рынска.

Она добавила, что болезнь Малашенко усугубилась в январе-феврале этого года из-за судебного процесса, связанного с разводом и разделом имущества в американском суде с бывшей супругой Еленой.

Малашенко будет похоронен на 17 участке Троекуровского кладбища.

Напомним, сооснователя НТВ Игоря Малашенко нашли мертвым в Испании. Ему было 64 года. По данным следствия, причина смерти – самоубийство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому Игорь Малашенко оставил наследство.