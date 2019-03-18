Нефть подешевела на опасениях за спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на фоне опасений относительно того, что замедление роста мировой экономики может негативно отразиться на спросе на сырье.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,21% – до 67,02 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,36%, составив 58,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».