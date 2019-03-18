В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в Москве будет облачно, столбики термометров покажут 2 градуса тепла. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.