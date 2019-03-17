Болтон назвал причину неудач в переговорах с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, какова причина отсутствия прогресса в переговорах с Россией.

По его словам, прогресса достичь сложно, так как «все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией», передает РИА «Новости».