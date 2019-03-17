Звезда фильма «Один дома» сообщил о сигнализации в спальне Майкла Джексона

Майкл Джексон оборудовал спальню в поместье сигнализацией, сообщил актер Маколей Калкин.

Об этом он рассказал в 2005 году, когда давал показания по делу Джексона. Тогда Калкин выступал в защиту певца, передает РЕН ТВ со ссылкой на Sun.

Как выяснило издание, Калкин рассказывал, что у спальни Джексона «было что-то вроде прохода, и если кто-то приближался к двери, то начиналось что-то вроде динь-дон, динь-дон».

Калкин, которому сейчас 38 лет, известен по роли в фильме «Один дома», в котором снимался еще ребенком.

Напомним, американская актриса и модель Пэрис Джексон в субботу пыталась совершить самоубийство из-за показа фильма о ее покойном отце – «короле поп-музыки» Майкле Джексоне, обвиненного в педофилии.