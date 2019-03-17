Кремль ответил на слова Болтона о переговорах по разоружению

Россия пока не получала от США каких-либо внятных предложений, касающихся переговоров по разоружению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как заявил Песков, «сколь-нибудь внятных предложений не поступало», передает РИА «Новости».

В Совфеде тоже отреагировали на предложение советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по подключению Китая к переговорам.

Напомним, Болтон не исключил возможности переговоров США и России по разоружению.