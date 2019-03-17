У Трампа появился еще один конкурент среди демократов

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд объявила об участии в выборах президента США в 2020 году.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента», – передает ее слова РИА «Новости».

Свою предвыборную кампанию она назвала «Храбрые побеждают».

Президент США Дональд Трамп, оценивая ее кандидатуру, говорил, что «она любит оружие больше, чем любой другой человек в США».

Участвовать в выборах от Демократической партии изъявили желание уже более 10 политиков.