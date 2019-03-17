Верник рассказал, как заставлял жену желать аборты

Артист Игорь Верник признался, что заставлял свою первую жену делать аборты, так как думал только о развитии карьеры.

«Так вышло, что Рита (первая жена Верника Маргарита, сейчас живет в Израиле – прим. ВЗГЛЯД) сделала несколько абортов. Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок», – передает его слова «СтарХит».

В последнее время в России активно обсуждается проблема абортов и борьбы с ними. При этом, по официальным данным, за последние годы число абортов в России серьезно снизилось: в 2000 году было сделано 2,1 млн абортов, в 2017 году – 779 тысяч.