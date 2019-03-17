В Киеве осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили в субботу храм Георгия Победоносца Украинской православной церкви Московского патриархата в урочище Водогон в Оболонском районе Киева, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Они проникли в храм через окно, сбросили святые дары с престола, повалили семисвечник и украли пожертвования, передает «Интерфакс».

На Украине регулярно атакуют православные храмы канонической православной церкви. Так, в начале марта сторонники «новой церкви» Украины с помощью бойцов «Правого сектора*» завладели храмом Преображенской религиозной общины в Тернопольской области, избив прихожан, а через три дня в Ровненской области попытались захватить храм УПЦ.