Синоптики рассказали о погоде в Москве

В воскресенье, 17 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без осадков, утром местами гололедица, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве в воскресенье будет от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 6 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.