Гендиректор Третьяковской галереи: «Лидеры России» – это то, чего не хватало

«Трудно представить себе более прозрачный конкурс, чем «Лидеры России», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Мария Лошак, вошедшая в наблюдательный совет конкурса. Своими впечатлениями о финальном этапе «олимпиады управленцев» в Сочи также поделилась другой член совета, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Сама структура конкурса такова, что она предполагает открытость. Наблюдательный совет собран для того, чтобы люди с безупречной репутацией могли подтвердить всё то, что происходит внутри конкурса: его честность, направленность на будущее, оптимизм и попытку быть последовательными во всём, но при этом проявлять снисхождение в тех случаях, когда это необходимо, чтобы поддержать дух участвующих», – продолжила Лошак.

По её словам, организаторы конкурса всегда советуются с наблюдательным советом, как сделать так, чтобы не было ни одной уязвимой точки, позволяющей случайному человеку попасть в тело конкурса. «Малейшая двусмысленная ситуация сразу же обсуждается с нами, и мы вместе ищем консолидированные ответы на эти вопросы», – подчеркнула Лошак.

Она также рассказала о важности сохранения коммуникационных связей между конкурсантами и организаторами соревнования управленцев.

«Мы интересуемся тем, как складывается судьба конкурсантов. С некоторыми из них мы встречаемся, сохраняем эту прекрасную коммуникацию, и мы чувствуем себя частью большой семьи», – отметила Лошак.

«Скажу возможно парадоксальную мысль, но одна из важнейших функций лидера – помогать тем, кто не является лидером.

Есть фантастический пример нелидеров, которые устроены сложнее и интереснее лидеров, и я их очень люблю. Вообще все гениальные люди не могут быть лидерами, они не коллективны, а индивидуальны, и им довольно сложно приходится в этом мире. А вот лидер несёт ответственность за то, каким общество будет в целом и он должен помогать нелидерам», – считает Лошак.

Её коллега по наблюдательному совету, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. отметила растущий кадровой потенциал конкурсантов.

«Я глубоко уверена, что в России есть невероятное количество талантливых и нацеленных на результат людей. Я много работала в зарубежных музеях, и мне есть с чем сравнивать:

так, как работают русские, так как наши люди умеют выходить из самых сложных ситуаций – мало кто так может,

кто так креативен, обладает такими способностями и работает над развитием этих возможностей», – подчеркнула она.

«Этот конкурс – ровно то, чего нам не хватало. Если говорить об объективности – нужно сказать о существовании абсолютно анонимной системы оценивания, и сито этого конкурса таково, что я, считая себя неплохим менеджером, точно не прошла бы полуфинал», – сказала глава Третьяковки.

«Единственная моя боль ещё с прошлого конкурса – это то, что женщин-участниц в нём всего 15%», – посетовала Трегулова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проходит финал кадрового конкурса «Лидеры России». Каждый финалист конкурса получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Главный приз – это возможность развития своей карьеры.