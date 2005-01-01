Лазарев назвал Началову «русской Мэрайей Кэри»

Певец Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Израиле, признался, что всегда называл Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри» за необыкновенный голос.

«Юля – это певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы (мелодические фигуры, украшающие мелодию – прим. ВЗГЛЯД), такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные», – написал он в Instagram.

Лазарев считает, что Началова «недополучила должного ей внимания зрителя и слушателя».

«Небесный потрясающий голос... Покойся с миром!» – добавил певец.

Началова умерла на 39-м году жизни, ее госпитализировали 11 марта. В субботу сообщалось, что певице провели операцию на ноге. Отец артистки сообщил, что, по предварительным данным, она умерла из-за абсцесса.