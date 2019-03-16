Звезды поделились воспоминаниями о певице Юлии Началовой

Певицы Диана Гурцкая, Катя Лель, Зара и Наталья Подольская, певец Леонид Агутин, продюсер Виктор Дробыш, телеведущий Максим Галкин поделились своими воспоминаниями об артистке, скончавшейся в субботу.

«Она всегда была внимательная и отзывчивая, улыбчивая, душевная. <...> Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать – была некая надежда, что все будет хорошо», – рассказала Диана Гурцкая телеканалу «360».

«Всегда чувствовала, что она рядом. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас», – добавила Диана Гурцкая.

«Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась, родителей жалко, это горе», – рассказала Наталья Подольская, передает РИА «Новости».

«Мы говорили вот только, буквально недавно, о том, что мы все будем отмечать семьями дни рождения друг друга, собирались... Я не могу поверить в это. Молодая, красивая, безумно талантливая! Почему жизнь так устроена, что забирает молодых людей? Почему?» – так отреагировала исполнительница Катя Лель.

Она отметила, что все эти дни молилась за подругу и переживала.

Певица Зара заявила, что артисты такого масштаба не должны уходить в таком возрасте.

«Юлечка была светлым, добрым, невероятно талантливейшим человеком, другом», – сказала Зара.

Телеведущий Максим Галкин сообщил, что также очень сильно переживал за Началову.

«Следили за страшными обрывками новостей о ее тяжелом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались – смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слез», – сказал Галкин.

Соболезнования семье и близким Началовой выразил певец Леонид Агутин.

«Немыслимо! Безумно жаль просто по-человечески, ну и конечно, как великолепную певицу и музыканта», – сказал Агутин.

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с RT также вспомнил, какой была Юлия.

«Она была талантливой, хорошей, доброй девушкой. Мы работали вместе в одном проекте. Я не могу ничего сказать, кроме слов соболезнования», – сказал Дробыш.