Мадуро объявил о старте новых военных учений в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране стартовали новые военные учения.

«Начались комплексные военные учения «Ана Карина Роте», чтобы защитить стратегические службы страны. Мы не позволим, чтобы враги родины вновь украли спокойствие героического венесуэльского народа», – сообщил Мадуро в соцсетях, передает RT.

Отмечается, что целью учений является защита национальных систем электро- и водоснабжения после блэкаута в Венесуэле.

Напомним, Мадуро отдал приказ о проведении военных учений по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии.

Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером 7 марта. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.

Предыдущие крупные учения Венесуэлы проходили в феврале 2019 года.