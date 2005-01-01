Доренко рассказал о дыре в эфире московских радиостанций

Несколько радиостанций столицы, включая «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» в субботу испытали проблемы с вещанием из-за технических неполадок.

«Ура! Мы в эфире – 1 час 19 минут была дыра в эфире», - написал главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко у себя в телеграм-канале.

Перебои начались в субботу около 13:18, сообщает РИА «Новости».

Техническая служба МИА «Россия сегодня», предоставляющая канал для вещания «Говорит Москва», перебои с эфиром этой радиостанции случились из-за проблем на линии провайдера. «После включения резервного канала вещание восстановилось», – сообщил представитель техслужбы.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, в свою очередь, сообщил, что оно «отрублено от регионов (не выходит на спутник) с 13:18», и часть регионов берет сигнал с сайта радиостанции.