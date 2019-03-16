У одного из руководителей Грузии украли пистолет и деньги

В Тбилиси ограбили квартиру лидера парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Арчила Талаквадзе, преступник задержан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.

Злоумышленник проник в квартиру, расположенную на третьем этаже, через балкон. Он похитил сейф, в котором находились пистолет и деньги. Полиция задержала его спустя несколько часов.

Жители Грузии в последнее время жалуются на ухудшение криминогенной обстановки. Депутат от «Грузинской мечты» Мамука Мдинардзе сказал, что «частично справедливо, когда люди говорят: если ограбили лидера парламентского большинства, то что же с нами, простыми гражданами, будет». Однако он также подчеркнул, что преступление сразу же было раскрыто.