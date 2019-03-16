В лагере «Рукбан» в Сирии умерли два ребенка

Двое детей погибли за сутки в сирийском лагере для беженцев «Рукбан» из-за антисанитарии и недоедания, сообщается в заявлении координационных штабов России и Сирии.

«Два дня назад из-за недоедания, антисанитарии и поражения инфекциями в лагере скончались два сирийских ребенка. И это только за один день. А причина тому – абсолютно деструктивная позиция США и их равнодушие к жизням ни в чем неповинных маленьких жителей этого «лагеря смерти», – цитирует заявление РИА «Новости».

В документе также отмечено, что США до сих пор не дают согласие на проезд сформированных властями Сирии автобусных колонн в оккупированную США зону «Эт-Танф», хотя ситуация в лагере «Рукбан» усугубляется.

Как сообщила представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф, в «Рукбан» нет ни одного врача, распространены опасные инфекционные заболевания, зафиксированы случаи диареи, гепатита и кожных заболеваний.

«При этом у американской стороны хватает совести обвинять Россию и Сирию в блокировании гуманитарных конвоев ООН, в то время как уже в международных гуманитарных организациях признали необходимость скорейшего расформирования этого «гетто» и эвакуации его жителей в родные места», – отмечается в сообщении.

Руководители штабов России и Сирии в очередной раз призвали Соединенные штаты открыть доступ в оккупированную зону «Эт-Танф», чтобы вывезти жителей лагеря.

Напомним, в начале марта США отказались пропустить колонны с беженцами из этого лагеря. Позже Россия указала на противоречия в позиции США по лагерю «Рукбан».