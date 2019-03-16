Захарова обвинила Литву в давлении на русских

Литва оказывает репрессивное давление под надуманными предлогами на русскоязычную общину страны, это вызывает обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «на этот раз ярлык «нелояльности» и «агента Кремля» пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте», передает RT.

Она добавила, что репрессивному давлению в стране под надуманными предлогами начинает, в частности, подвергаться русскоязычная молодежь.

Представитель МИД подчеркнула, что «настоящий полицейский произвол», развязанный в отношении русскоязычной общины, происходит в угоду внутриполитической конъюнктуре.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Литве, Латвии и Эстонии возвели на государственный уровень идеологию нетерпимости и этнической вражды; такую политику можно назвать апартеидом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Западе с большей готовностью отстаивают права секс-меньшинств в Прибалтике, чем права русских.