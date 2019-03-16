Американские мормоны решили не обжаловать решение суда на Кубани

Религиозная организация «Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России» не намерена обжаловать решение суда на Кубани о привлечении к административной ответственности двух американских граждан, об этом сообщил представитель организации Юрий Кожокин.

Кожокин сказал ТАСС, что организация не планирует обжаловать решение суда и хочет, чтобы осужденные американские граждане покинули российскую территорию как можно скорее. Он также заявил, что не согласен с утверждением, что американцы осуществляли миссионерскую деятельность.

Напомним, в пятницу Гулькевичский районный суд на Кубани привлек к административной ответственности за нарушение законов о религиозной деятельности двух граждан США, которых ранее суд постановил выдворить из России за нарушение пограничного режима.

В судебном решении говорится, что в феврале 2019 года члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней осуществляли миссионерскую деятельность в Новороссийске в неустановленном для этого месте. Они раздавали брошюры и буклеты прохожим.

Кроме того, суд установил, что двое граждан США занимались преподаванием английского языка, не имея педагогического образования.