Джеймса Ганна вернули в Disney для работы над «Стражами Галактики 3»

Режиссера Джеймса Ганна, уволенного из Disney из-за скандала с публикациями в Twitter на темы педофилии и сексуального насилия, вернули к работе над третьей частью серии фильмов «Стражи Галактики».

Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники в Marvel и окружении режиссера. По информации издания, глава Walt Disney Studios Алан Хорн неоднократно встречался с Ганном после громкого скандала. Отмечается, что Хорн передумал насчет Ганна после публичного раскаяния режиссера.

Как отмечает издание, Ганн не пытался оправдать свои предосудительные провокационные высказывания, а только приносил извинения.

Напомним, в июле прошлого года компания Walt Disney прекратила контакты с режиссером Джеймсом Ганном из-за его публикаций в Twitter на темы педофилии, сексуального насилия и СПИДа. Записи, вызвавшие широкий общественный резонанс, были опубликованы на его страницах еще в 2009 году. Помимо прочего, Ганн регулярно выступал с жесткой критикой в адрес Дональда Трампа.

После увольнения Ганна работа над «Стражами Галактики 3» была приостановлена. Сам режиссер перешел на работу к главному конкуренту Marvel – DC, где, как сообщалось, должен был заняться сиквелом «Отряда самоубийц».