Появилось видео со взломом православного храма сторонниками «новой» церкви Украины

Последователи так называемой Православной церкви Украины совершили акт вандализма при захвате Свято-Покровского храма в Ровненской области.

«Со словами «село решило» и «священник не имеет права голосовать», что говорит о том, что либо сторонники «ПЦУ» не знают государственных законов и церковного устава, либо же вводят в заблуждение односельчан, несколько человек взяли в руки ломы и взломали дверь церкви через вход в алтарь. На замечание прихожан, что в алтарь может входить только священнослужитель, активисты ответили пропагандистскими лозунгами и осквернили храм», – сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Также была опубликована видеозапись, на которой сторонники ПЦУ вламываются в храм.

Отмечается, что инцидент произошел при активном содействии руководства Дубровицкой районной государственной администрации, по инициативе которой было закрыто три храма канонической церкви.

В начале марта сторонники «новой церкви» Украины с помощью бойцов «Правого сектора*» завладели храмом Преображенской религиозной общины, избив прихожан. Спустя три дня в Ровненской области попытались захватить храм, принадлежащий УПЦ.