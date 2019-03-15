Власти США заявили о низкой культуре производства на заводе Boeing

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер сообщил, что на переданных компанией Boeing новых самолетах в ВВС был найден мусор и брошенное промышленное оборудование.

«Я испытывал озабоченность и покинул предприятие с мыслью о том, что на Boeing должны понимать серьезность ситуации и что проблема затрагивает всех вплоть до высшего руководства компании», – сказал Ропер, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По его словам, «выполнение требований должно обеспечивать культуру производства и безопасность».

Он добавил, что после обнаружения этих проблем ВВС США остановили приемку новых самолетов-заправщиков. По словам чиновника, ведомство намерено ввести новые жесткие меры по проведению инспекций самолетов при приемке.

Представители ВВС в частном порядке сообщили телекомпании, что проблема с приемкой новых машин возникла в неприятный для Boeing период – когда принято решение о прекращении полетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, в результате которого погибли 157 человек. В октябре 2018 года такой же самолет рухнул в Инднезии, тогда погибли 189 человек. Предполагается, что причины авиакатастроф могут быть одинаковыми.

После трагедии в Эфиопии многие страны, включая Россию, запретили полеты этих самолетов, а сам Boeing приостановил поставки лайнеров, продолжив при этом производство.