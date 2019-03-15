Глава Минобрнауки поручил финалистам «Лидеров России» восстановить потенциал «кризисного вуза»

Министр образования и науки Михаил Котюков, выступающий одним из наставников в финале конкурса «Лидеры России», поручил своим подопечным разобрать авторскую учебную задачу –исправить ситуацию в условном региональном вузе, который не может восстановить потенциал после распада научных школ.

Как сообщили в пресс-службе министерства, Котюков «предоставил группе конкурсантов авторское задание о мерах, необходимых для проведения изменений в региональном университете, который в советское время имел несколько сильных научных школ, в настоящее время практически рассыпались, а лучшая часть выпускников школ региона уезжает в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов». На обсуждение задачи у участников был один час, после чего министр дал экспертную оценку результатам «мозгового штурма», передает ТАСС.

После этого Котюков провел встречи один на один с несколькими участниками.

Оценивая итоги работы, он отметил, что для многих участников данное задание было не из той сферы деятельности, в которой они специализируются. По словам министра, обсуждение показало, что за ограниченный период команда может «достаточно квалифицированно и компетентно» обсуждать и предлагать «в целом очень содержательный набор решений».

«Мы ищем здесь лидеров - тех, кто возьмет на себя ответственность. Если говорить про сферу образования, сферу науки, мы, конечно, ищем лидеров, которые готовы вести за собой научные коллективы, готовы брать на себя ответственность за развитие университетов», – заявил Котюков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялась официальная церемония открытия финала. С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он сразу же отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.