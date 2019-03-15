В ШОС назвали число воевавших в зонах конфликтов боевиков

Спецслужбы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) располагают данными о 4,5 тыс. боевиков, которые участвовали в боевых конфликтах в рядах террористов, заявил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

Смирнов сообщил после заседания совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте, что «с учетом особой актуальности угрозы, которую представляют иностранные боевики-террористы, принимавшие участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, в 2018 году организована работа по наращиванию взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в этом направлении», передает ТАСС.

С целью обмена «оперативной информацией в отношении указанной категории на основании информации наших спецслужб исполнительным комитетом РАТС в таблицу учета внесены данные в отношении более 4,5 тыс. лиц», добавил он.

Кроме того, в 2018 году спецслужбы ШОС задержали «значительное количество лиц, участвовавших в боевых действиях в составе международных террористических организаций», а также предотвратили «террористические акты, готовящиеся гражданами государств ШОС, вернувшимися из зоны вооруженного конфликта в Сирии в страны исхода».

Смирнов указал, что в данный момент основная угроза региональной безопасности заключается в усилении запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*) на севере Афганистана.

Он добавил, что из-за серьезных потерь в САР и Ираке ИГ находится в поиске путей «по созданию новых опорных центров халифата».

Ранее Россия вызвалась помочь Таджикистану в оснащении вооруженных сил на фоне угроз из Афганистана.