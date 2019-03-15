Чехия заподозрила украинцев в организации каналов нелегальной миграции

Чешская полиция задержала 12 иностранцев, которые обвиняются в организации нелегальной миграции азиатских беженцев в страны Восточной Европы через границы Украины, заявил представитель национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии Ярослав Ибегей.

Беженцев в дальнейшем планировалось транспортировать в Германию, передает ТАСС.

Полиция сообщила, что задержанные – выходцы из бывших советских республик. По информации местных СМИ, это граждане Украины.

Ибегей отметил, что преступная группа состояла из 35 человек. В течение года они переправили через Украину в Словакию, Польшу и Венгрию сотни беженцев из Бангладеша, Вьетнама и Шри-Ланки. За каждого перевезенного нелегала контрабандисты брали более 2,5 тыс. долларов. Отмечается, что задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2017 году ФСБ России задержала 12 человек, организовавших каналы нелегальной миграции из Центральной Азии.

В январе в Финляндии были осуждены трое россиян за организацию незаконного перевоза людей.