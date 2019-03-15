Замглавы исполкома «ЕР» в Калининграде уволили за оскорбительные высказывания

Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин уволил замруководителя исполкома партии Андрея Кравченко за его неуважительные слова в отношении первых переселенцев области.

Кропоткин подчеркнул, что «незнание истории не освобождает от ответственности», пишет портал KGD.

«Мне очень жаль, что у нас есть люди, которые так думают и говорят. Моя семья, бабушка с семью детьми, переехала сюда в 1946 году из Ивановской области. Бабушка была стахановкой, героем труда. Я считаю, что именно переселенцы восстановили наш край из руин, благодаря им мы живём в своем любимом регионе. Я огорчен и мне очень жаль», – сказал Кропоткин.

Он отметил, что эта позиция «в корне расходится» с его чувствами по этому поводу.

«Все переселенцы – герои нашего времени. И мы должны быть им благодарны», – сообщил он.

Ранее Кравченко назвал первых переселенцев области «ссыльными, мародерами и уголовниками».

«Они заселились в особняки, ничего не созидали, ломали полы и окна, потом все сжигали – чисто потребительское отношение. Этот негативный задел отложил свой отпечаток», – сказал политик. Позже он извинился за свои слова и отметил, что его неправильно поняли.