Пропавшая в Воронеже школьница оказалась беглянкой

Пропавшая в Воронеже три с половиной месяца назад 16-летняя школьница изменила внешний вид, чтобы ее никто не узнал, и устроилась на работу в Санкт-Петербург, сообщил представитель главного управления МВД по Воронежской области.

В ночь а пятницу на странице поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети появилась информация о том, что девочка найдена.

Старший помощник руководителя следственного управления регионального СК Елена Мануковская рассказала, что подростка нашли в Санкт-Петербурге, где она жила на съемной квартире и работала в кафе.

По ее словам, в отношении школьницы не совершали никаких насильственных действий. Найденную девочку вернули в Воронеж, полиция провела с ней профилактическую беседу, передает РИА «Новости».

«Несовершеннолетняя пояснила, что все это время проживала в городе Санкт-Петербурге, найдя жилье по системе каучсерфинг, там же она устроилась на работу. Связь с родными не поддерживала. Изменила внешний вид, чтобы ее не смогли опознать», – говорится в сообщении представителя ГУМВД.

«Еще на первоначальном этапе следствия правоохранителям стало известно, что девочка намеревалась уехать в Санкт-Петербург, куда ранее приезжала вместе с мамой, ей очень понравился город. Отрабатывая данную версию, следователи проанализировали ее переписку в социальных сетях. Были установлены лица, проживающие в Санкт-Петербурге, с которыми перед исчезновением общалась девочка и сообщала о намерении приехать в данный город», – рассказали следователи.

Ранее следователи, криминалисты и полицейские выезжали в Санкт-Петербург в служебную командировку, однако сначала следственные действия не принесли результатов.

Школьница пропала 30 ноября 2018 года после уроков в школе №11. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело об убийстве. В следственном управлении подчеркнули, что раньше девочка никогда не уходила из дома.