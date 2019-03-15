МИД обвинил США в безответственных шагах по размещению оружия в космосе

Вашингтон делает целенаправленные, но безответственные шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что Россия надеется на скорый запуск переговоров по вопросу неразмещения оружия в космосе в рамках конференции по разоружению.

В пленарном заседании конференции, которое пройдет 20 марта в Женеве, примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Между тем, накануне и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подписал указ о создании Агентства космического развития (АКР) в составе министерства обороны Соединенных Штатов. В документе указывается, что АКР «ускорит разработку и использование новых военных космических возможностей, необходимых для обеспечения технологического и военного преимущества» в космосе.

Ранее МИД России предостерег США от перезапуска «звездных войн» и раскручивания гонки вооружений в космосе.