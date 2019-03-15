Назван день похорон Малашенко в России

В субботу утром тело одного из основателей НТВ Игоря Малашенко будет доставлено в Россию, в понедельник состоятся прощание и похороны, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Завтра в 7 утра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом «Аэрофлота» из Малаги будет доставлен в Москву. Прощание и похороны в понедельник на Троекуровском кладбище», – написал Венедиктов в своем Telegram.

В февраля тело Игоря Малашенко нашли в его доме в испанской Малаге. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой.

При этом Испания долгое время не выдавала разрешения на вывоз тела – пояснялось, что суд разрешит сделать это только после полного исключения криминального характера его смерти.