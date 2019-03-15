В России стали вдвое чаще перехватывать беспилотники

За 2018 год Росгвардия пресекла больше десяти попыток незаконного проникновения беспилотных летательных аппаратов на территорию охраняемых государственных объектов, это в два раза больше, чем в 2017-м, сообщил директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

«В прошедшем году военнослужащими пресечено 13 попыток незаконного проникновения БПЛА в границы зон охраняемых объектов», – рассказал Золотов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в 2017 году было зафиксировано всего пять таких случаев.

В начале 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, который разрешает ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать, повреждать беспилотники и подавлять сигналы управления ими «для пресечения несанкционированного нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве».

Также в Госдуме предложили разрешить сбивать полиции беспилотники во время массовых мероприятий.