В «Единой России» объяснили приостановку строительства завода на Байкале

Координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил, с чем связана приостановка строительства завода по производству питьевой воды на Байкале.

«Как установила прокуратура, специалисты не учли, что на территории строительства распространены краснокнижные растения, а также находится болото, где в период миграции останавливаются редкие птицы», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Он добавил, что заключением экспертизы также не предусмотрена рекультивация земель после снятия плодородного слоя почв.

«Кроме того, выявлены нарушения в формировании экспертной комиссии экологической экспертизы, представлены недостоверные сведения об участии населения в общественных слушаниях по проекту - не все из указанных в протоколе граждан реально участвовали в обсуждении. Прокуратура направила материалы в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ в связи с превышением должностных полномочий при проведении слушаний», – сообщил координатор партпроекта.

Ранее стало известно, что строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Иркутской области приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Соответствующее решение принял суд, который удовлетворил иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.