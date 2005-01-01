«Лидеры России» рассказали о дружеской конкуренции

«Сама атмосфера на конкурсе – хорошая и дружелюбная, что на самом деле не характерно для соревнований, которые так или иначе завязаны на борьбе», – сказал газете ВЗГЛЯД финалист конкурса управленцев «Лидеры России», замдиректора ООО «Пульсар» Святослав Пинигин, делясь впечатлениями от второго дня финального этапа.

«Сегодня у нас был совместный кейс с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Если вчера на панельной дискуссии губернаторы не сказали чего-то прорывного и были весьма сдержанны, то сегодня всё наоборот. Тот же Азаров в частной беседе более комфортен, чем во время большого публичного выступления. Возможно это из-за вопросов, которые позволили человеку раскрыться», – рассказал Пинигин.

«За всех не скажу, но лично я эти эмоции в общении с Азаровым почувствовал. А вообще сама атмосфера на конкурсе – хорошая и дружелюбная, что на самом деле не характерно для соревнований, которые, так или иначе, завязаны на борьбе», – отметил Пинигин.

Другие конкурсанты также отмечают необычность атмосферы, но подчёркивают, что многое зависит не только от организаторов конкурса, но и от того, как себя позиционируют участники соревнования.

«Атмосфера очень часто зависит же от того, как ты сам к ней относишься. Как в том анекдоте – «с таким настроением ты слона не продашь». Так что атмосфера у меня всегда замечательная, а значит и у окружающих тоже», – рассказала газете ВЗГЛЯД главный бухгалтер ЗАО ПКТИ «Каббалкпроект» Тамара Айбазова. При этом, по её мнению, участникам конкурса не стоит заострять своё внимание на конкуренции.

«Оставаться самим собой – это самый верный, мне кажется, рецепт на этом конкурсе. Не надо, это (конкуренция) все лишнее, это отвлекает внимание, это забирает у тебя силы», – добавила Айбазова. Она также рассказала о работе с наставником конкурса, Юрием Трутневым, вице-премьером и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

«Сегодня мы поработали с Трутневым, решали проблемы Арктики и вынесли какие-то свои предложения. Это было заявлено условиями задания, которые нам выставили организаторы. Очень активное участие сам полпред принял в том, чтобы нас как-то направить в нужную сторону, отсечь сразу лишнее, чтобы мы не тратили силы на какие-то второстепенные вопросы. И часть он предложений принял», – пояснила конкурсантка из Нальчика.

Она также рассказала, что Трутнев поделился с ними интересно справочной информацией, которая была специально подготовлена для каждого участника.

«Арктика – это не тот регион, который мы прекрасно все знаем, как там все обстоит. Какие-то открытия лично для меня были, немножко такая экономическая география. Но я знаю, что он встречался с ребятами, собирал их, и у них была дискуссия», – заключила Айбазова.

Другая финалистка конкурса, заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова также отметила важность работы с наставниками.

«Наставники рассказывают некие технологические моменты, которые действительно очень интересны. Прикладное управление, например, оно не столько для общего круга людей, потому что это не сам функционал, а сколько для тех, кто внутри организации им занимается и налаживает его. Именно поэтому мастер-классы закрыты от прессы, потому что они открывают саму механику процесса», – рассказала Смирнова, добавив, что все мероприятия, как закрытые, так и открытые, проходят в дружеской атмосфере.

«Скажу парадоксальное понятие – у нас здесь дружеская конкуренция. С одной стороны, это эмоции благожелательности, настроя, понимания и интереса друг к другу. А с другой стороны, некое противостояние, борьба», – резюмировала Смирнова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялась официальная церемония открытия финала. С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он сразу же отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.