Стало известно о срыве поездки делегации Совфеда в США

Поездка делегации Совета Федерации в США, которая планировалась на ноябрь 2018 года и затем на начало 2019 года, не состоится, так как невозможна в нынешних условиях, сообщили два источника в Совфеде.

«Поездки стопроцентно не будет. В нынешних условиях, когда разработан и внесен в Конгресс законопроект, предусматривающий новые антироссийские санкции, в том числе касающиеся суверенного госдолга России, такая поездка невозможна», – передает РИА «Новости» слова одного из источников.

Ранее источник сообщал, что сенаторы собирались в начале 2019 года встретиться в США со своими коллегами из американского Конгресса и Сената. Изначально визит планировался на середину ноября 2018 года. Возглавить делегацию должен был зампред международного комитета СФ Андрей Климов.

Это должен был быть ответный визит россиян на серию визитов в Россию американских сенаторов и конгрессменов в июле и августе прошлого года. Тогда, напомним, члены Совета Федерации, в частности, встретились с членом Сената конгресса США от Республиканской партии Рэндом Полом.