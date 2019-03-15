Армянские церкви в Абхазии стали причиной недовольства Тбилиси Ереваном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время официального визита в Армению 13-14 марта выразила недовольство тем, что армянские церкви в Абхазии находятся в епархии армянской церкви Южной России, сообщила администрация грузинского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Этот вопрос Саломе Зурабишвили «зафиксировала со всей жесткостью позиции» во время встреч с Патриархом и Каталикосом всех армян Гарегином Вторым и председателем парламента – национального собрания Араратом Мирзояном, сказано в заявлении администрации президента Грузии.

Отмечается, что такое «переподчинение» армянских церквей в Абхазии воспринимается грузинской стороной как «нарушение признания территориальной целостности Грузии со стороны Армянской Апостольской церкви».

Президент Грузии «потребовала от Каталикоса своевременно изменить решение» с тем, что армянские церкви в Абхазии вернулись в юрисдикцию армянской церкви в Грузии, «как это было исторически», либо непосредственно подчинялись Гарегину Второму.

Президент передала на этот счет аналогичную позицию ГПЦ. Стороны согласились найти приемлемое решение вопроса.

Во время обсуждения данного вопроса с Араратом Мирзояном президент Грузии назвала передачу армянских церквей в Абхазии под юрисдикцию армянской церкви в Южной России «очень большим нарушением территориальной целостности Грузии».