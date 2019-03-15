Все мечети Новой Зеландии попросили временно закрыться

Полиция Новой Зеландии просит все мечети страны на время закрыться после стрельбы в городе Крайстчерч, а граждан – воздержаться от их посещения.

«Мы попросили все мечети в стране закрыть свои двери и советуем людям воздержаться от их посещения», – говорится в Twitter полиции.

Сообщается также, что тысячи школьников Крайстчерча, которые были заблокированы в своих учебных заведениях после стрельбы в мечетях, вернулись домой.

В городе снято чрезвычайное положение, однако по-прежнему отменены все общественные и спортивные мероприятия.

Кроме того, не восстановлена полностью работа местного аэропорта, рейсы выполняются с задержками.

К скверам у мечетей Аль-Нур и Линвуд, доступ в которые все еще закрыт полицией, приходят люди для того, чтобы выразить свои соболезнование семьям погибших и пострадавших в ходе происшествий.

Люди оставляют белые лилии, выражая солидарность с теми, кто так или иначе пострадал в этих инцидентах, сообщает ТАСС со ссылкой на Television New Zealand.

Напомним, стрельба произошла в двух мечетях в Новой Зеландии. Погибли не менее 27 человек, еще порядка 30 ранены.

Личность стрелка уже установлена. Кроме того, задержаны четверо подозреваемых в нападении на мечети.