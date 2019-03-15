Louis Vuitton извинился за коллекцию в честь Майкла Джексона

Модный дом Louis Vuitton извинился за показ коллекции, подготовленной по мотивам костюмов поп-короля Майкла Джексона. Это произошло после премьеры документального фильма, вызвавшего мировой резонанс.

Дефиле Louis Vuitton, посвященное королю поп-музыки, состоялось в Париже в середине января. Коллекцию подготовил художественный руководитель мужской одежды бренда Вирджил Абло, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Women's Wear Daily.

В заявлении Louis Vuitton сказано, что документальный фильм причинил компании «величайшую боль». Модный дом также подчеркнул, что не знал о существовании фильма во время разработки коллекции.

Дефиле прошло 17 января, а премьера фильма только через неделю.

Напомним, ранее в США вышел документальный фильм, рассказывающий о насилии, которому подвергались дети со стороны Джексона на его ранчо. Премьерный показ в России был запланирован на Первом канале, но позже был отменен.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему канал принял такое решение.