Симоньян очень обрадовал уровень финалистов конкурса «Лидеры России»

«Сказать, что люди, которых я здесь увидела, воодушевляют – значит ничего не сказать! Я очень рада, что мои дети будут расти в стране, где у нас такие люди», – сказала газете ВЗГЛЯД главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она поделилась своими впечатлениями от общения в Сочи с финалистами конкурса «Лидеры России».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что находится под огромным впечатлением от конкурса «Лидеры России».

«Я честно скажу – не ожидала. Мне казалось, что здесь должен быть более формалистский подход руководителей среднего бизнеса из регионов, возможно, региональных чиновников среднего звена, отобранных по принципам, которые не очень понятны. Я боялась, что вдруг это будет так. Но это абсолютно не так. Люди, которых я здесь увидела, сказать, что они воодушевляют – ничего не сказать! Я очень рада, что мои дети будут расти в стране, где у нас такие люди из самых разных регионов: от Кабардино-Балкарии до Алтайского края и Хабаровска», – сказала Симоньян.

По ее словам, в конкурсе участвуют «пассионарные, честные, умные, точные люди». «Кто-то развивает комбинат, где работает с юности, кто-то был врачом-хирургом, травматологом, а сейчас возглавляет представительство огромной международной компании», – сказала Симоньян.

На этой неделе в Сочи проходит финал конкурса «Лидеры России». Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялась официальная церемония открытия. С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пожелав финалистам удачи, он отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.