Глава НАСА поздравил экипаж «Союза» с успешным запуском

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн поздравил экипаж космического корабля «Союз МС-12» с успешным запуском.

«Поздравления Нику Хейгу, Кристине Кох и космонавту Алексею Овчинину с сегодняшним успешным запуском!» – написал он в Twitter, добавив, что «очень горд стойкостью Ника Хейга при старте в минувшем октябре, который прошел не так, как планировалось».

Напомним, в четверг российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» была запущена с космодрома Байконур; на борту находится экипаж, не попавший на Международную космическую станцию из-за аварии в октябре прошлого года.

Это было первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа. Экипаж не пострадал благодаря системе аварийного спасения, спасательная капсула «Союза МС-10» благополучно приземлилась в степи Казахстана.