Опрокинувшуюся на трассе в Ингушетии самоходку перевернули экскаватором

Самоходную артиллерийскую установку, которая свалилась с военного автомобиля на трассе в Ингушетии, поставили на гусеницы при помощи экскаватора, рассказал источник.

Боевую машину эвакуировали в пункт постоянной дислокации, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, водитель КАМАЗА, перевозившего самоходку, уходил от столкновения с легковым автомобилем, из-за чего и произошло ДТП. Сама бронемашина в результате падения не пострадала.

Напомним, инцидент произошел 14 марта на федеральной трассе Р-17 «Кавказ». Видеозапись происшествия была опубликована пользователями социальных сетей.

Похожий случай произошел в 2017 году в Дагестане, когда на трассе перевернулся грузовик, перевозивший самоходную артиллерийскую установку.