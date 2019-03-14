Опрокинувшуюся на трассе в Ингушетии самоходку перевернули экскаватором

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССРФото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Опрокинувшуюся на трассе в Ингушетии самоходку перевернули экскаватором

            14 марта 2019, 21:03

            Текст: Абдулла Шакиров

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            Самоходную артиллерийскую установку, которая свалилась с военного автомобиля на трассе в Ингушетии, поставили на гусеницы при помощи экскаватора, рассказал источник.

            Боевую машину эвакуировали в пункт постоянной дислокации, сообщает «Интерфакс».

            По предварительной информации, водитель КАМАЗА, перевозившего самоходку, уходил от столкновения с легковым автомобилем, из-за чего и произошло ДТП. Сама бронемашина в результате падения не пострадала.

            Напомним, инцидент произошел 14 марта на федеральной трассе Р-17 «Кавказ». Видеозапись происшествия была опубликована пользователями социальных сетей.

            Похожий случай произошел в 2017 году в Дагестане, когда  на трассе перевернулся грузовик, перевозивший самоходную артиллерийскую установку.


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