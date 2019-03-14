Вандалы на Украине осквернили монумент советским воинам

На Украине вандалы осквернили Монумент Вечной Славы, который установили в честь погибших в Ровно во время Великой Отечественной войны советских воинов.

«Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие в скульптуре солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата – носа», – сообщили в пресс-службе Национальной полиции по Ровненской области.

Пресс-служба добавил, что по факту вандализма начали досудебное расследование, передает ТАСС.

В последние годы акты вандализма на Украине происходят все чаще. Причиной становится межнациональная и историческая ненависть.

В феврале 2019 года в Запорожской области вандалы повредили мемориальный комплекс погибшим во время Второй мировой войны солдатам, которые освобождали Мелитополь.