В России повысился уровень инфляции

Годовая инфляция в России в феврале этого года возросла до 5,2%, отмечается в очередном комментарии регулятора по инфляции.

«В феврале 2019 г. годовая инфляция возросла до 5,2%. Умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центрального Банка.

Также прогнозируется, что годовая инфляция достигнет локального максимума в марте – апреле.

Ранее были опубликованы данные от инфляции в России, которые подтвердили рост инфляции с начала года на 1,6%.