Эксперт призвал подбирать кандидатов на высокие выборные посты «с учетом KPI»

При выдвижении на выборные должности от кандидатов следует официально требовать доказательств своей компетентности, например, опыта работы в местной власти, призвал политолог Дмитрий Гусев, выступая на круглом столе в газете ВЗГЛЯД. Круглый стол был посвящен современным подходам к управлению в политике.

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд». Темой заседания стало «По КПЭ или по уставу: Современные подходы к управлению в политике», а в роли модератора выступила Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. Напомним, КПЭ (ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI, ки-пи-ай).

«Это должно быть законом прописано, что любая партия обязана выдвигать на выборы только такого кандидата, у которого есть определенный и четкий набор компетенций. Тогда принцип KPI будут работать, тогда у нас не будет «выпадающих звеньев», некомпетентных представителей власти», – заявил на круглом столе президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

По его мнению, ввести такой принцип особенно важно при назначении топ-чиновников, например, в таком городе, как Москва. По сути для назначения руководителей такого уровня, как мэр столицы, требуется «два ключа» – один от народа, другой – от президента. «Если человек претендует какой-то очень высокий пост в нашей политической системе, например, как в Москве, где огромные бюджеты, то давайте мы кандидатов на эти должности проведем через какое-то сито KPI», – призвал Гусев.

«То есть не может никто, ни одна партия выдвинуть в губернаторы человека, который не работал ранее в исполнительной власти, местной, региональной. Можно ввести такой фильтр для кандидатов в губернаторы», – подытожил Гусев.

На повестке круглого стола значились такие вопросы: опыт успешной диффузии корпоративных практик в государственном управлении, международный и региональный опыт повышения качества и эффективности государственном управления, развитие компетенций государственном управления – механизмы и эффекты, а также возможности использования управления по КПЭ в государственном управлении и политике.