Индийские СМИ объяснили, почему Су-30 не вступил в бой с пакистанским F-16

Индийские истребители Су-30 не принимали участия в воздушном бою с пакистанским F-16, после которого индийский пилот попал в плен, поскольку наземная инфраструктура не была готова к приему самолетов этого класса, пишут СМИ.

«Из-за бюрократических проволочек мы не смогли построить укрепленные ангары для истребителей Су-30МКИ вблизи линии контроля. Комитет по безопасности кабинета министров одобрил этот проект лишь в конце 2017 года», – сообщил источник в минобороны страны изданию The Hindu, передает «Российская газета».

Из-за отсутствия укрепленных ангаров самолеты не попали ближе к зоне боевых действий, что привело к тому, что МиГ-21 попал в воздушную засаду и вступил в бой, утверждает издание.

Напомним, что в воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов, в том числе четыре Су-30 и два МиГ-21. В ходе боя МиГ-21 начал преследовать пакистанский F-16, выпустил по нему ракету, однако был сбит другим F-16. В Нью-Дели заявляют, что МиГ-21 победил в бою с F-16.

При этом один из поднятых по тревоге индийских Су-30 сбил ракету класса «воздух – воздух», об этом сообщали представители ВВС Индии.