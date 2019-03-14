Шведская контрразведка заявила об отсутствии военной угрозы от России

Руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг заявил, что Россия не представляет военной угрозы для страны; при этом в четверг в отчете того же ведомства Россию и Китай внесли в число основных угроз.

Стенлинг заявил, что Швеция следит за российской активностью, и получаемые данные не дают повода считать, что для страны существует военная угроза, передает РИА «Новости».

«Мы не будем исключать этого в будущем, но сейчас – нет», – добавил он.

Ранее в четверг СЭПО в своем ежегодном отчете назвала деятельность России и Китая одной из главных угроз безопасности страны.

Указывалось, что российская сторона «продолжает использовать военные и не военные силы как внешнеполитические инструменты и инструменты в сфере политики безопасности».

Также руководитель СЭПО Кларс Фриберг заявил, что в последние годы Москва «развила свою возможность активно и скрытно влиять на другие государства».

До этого СМИ сообщили, что МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из российских дипломатов покинул страну.