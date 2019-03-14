Глава одесской полиции не смог зачитать текст на украинском языке

В Сети опубликовали видео, на котором глава полиции Одесской области Дмитрий Головин не может зачитать текст на украинском на камеру.

В ролике видно, как Головин пытается зачитать заявление об обнаруженной в лесу девочке, он запинается на словах «одиннадцятирічна» и «мисливці», передает УНИАН.

Представитель правоохранительных органов, не справляясь с произношением, перешел в ролике на нецензурную брань.

«Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. У него есть проблема – в него вселился Азаров. Давайте поддержим генерала репостами и пожелаем научиться быть настоящим охотником за преступностью! Спасибо неравнодушным правоохранителям за видео», – так прокомментировал запись выложивший ее в сеть активист Сергей Стерненко, отмечает издание.

В январе в сети опубликовали видео, на котором глава Киева Виталий Кличко пытался выговорить сложное английское слово digitalization.