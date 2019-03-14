Путин пошутил по поводу пытавшегося «достучаться» до властей предпринимателя

Президент России Владимир Путин пошутил, что на встречах с членом Совета по жилищной политике и повышению доступности жилья предпринимателем Леонидом Казинцом тот вел себя «корректно», а не пытался «достучаться и докричаться».

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава РСПП Александр Шохин пригласил выступить Казинца, отметив, что тот не раз пытался «достучатся и докричаться» до сложностей в жилищном строительстве в связи с переходом от финансирования от дольщиков к банковскому, передает ТАСС.

«Мы с ним встречались регулярно, он (Казинец) не кричал, не стучал... Достаточно корректно обсуждали все проблемы, которые он поднимал в ходе нашей дискуссий», – заметил Путин в ответ на слова Шохина.

Также президент пошутил, что постарается быть сдержаннее в комментариях к выступлениям представителей бизнеса на съезде РСПП.

«Александр Николаевич (Шохин) меня просил быть посдержаннее в комментариях. Так и буду делать», – сказал Путин, вызвав аплодисменты и смех в зале.

Он подчеркнул, что «в то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства».

Следовательно, требуется переходить «к современным рыночным способам регулирования в этой сфере».

Напомним, в России предложен новый порядок финансирования жилстроительства, который предполагает отмену долевого строительства. Оно будет запрещено в России с 1 июля.