Москвичка облила полицейского ртутью

Москвичка попыталась укусить полицейского и облила его ртутью, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 марта, полицейских вызвали соседи, сообщившие о семейном конфликте, сообщил собеседник АГН «Москва».

«Нетрезвая 41-летняя жительница столицы повела себя неадекватно. Она попыталась укусить участкового уполномоченного полиции за кисть, после чего взяла ртутный градусник, разбила его и вылила содержимое на полицейского. Затем гражданка стала размахивать разбитым градусником и оказывать сопротивление сотрудникам МВД вплоть до своего задержания», – пояснил источник.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, на данный момент она находится под подпиской о невыезде.

В 2018 году модель Кира Майер подралась с сотрудником полиции, суд признал ее виновной в нападении.