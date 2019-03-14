Посоветовавший диабетикам похудеть депутат объяснился

Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что его слова о больных сахарным диабетом, которым нужно сбросить вес, чтобы поправить здоровье, неправильно поняли.

По словам Герасименко, он хотел предупредить депутатов, «что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета», передает ТАСС.

Он добавил, что знает людей, которые сбросили 20-30 кг лишнего веса «и практически прекратили прием инсулина».

«Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев. Просто меня не так поняли», – сказал депутат.

Герасименко отметил также, что за последние 25 лет в России в два раза увеличилось число больных сахарным диабетом. В первую очередь это связано с неправильным питанием и избыточным весом.

Диабет – это хроническое заболевание, вылечить его невозможно. Однако снижение веса действительно позволяет пациентам улучшить состояние здоровья и сократить прием препаратов, заявил эндокринолог Алтайской краевой клинической больницы Инна Вейцман.

Она отметила, что в Алтайском крае, как и в целом по России, преобладает второй тип сахарного диабета, развитие которого связано с ожирением. Регион в данный момент занимает лидирующие позиции в Сибири по числу диабетиков.

Ранее в СМИ и соцсетях раскритиковали депутата Николай Герасименко за его реплику в Госдуме, где он в ходе заседания пояснил, что похудение эффективнее при лечении диабета, чем лекарства.

Депутат Госдумы Федот Тумусов, комментируя высказывание коллеги в Facebook, упрекнул Герасименко в том, что он считает, что диабетикам нужно просто похудеть, тогда они вылечатся, и им не понадобится инсулин.